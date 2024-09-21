Кримінал

Слідчі отримали докази причетності армії Росії до атаки на місію Червоного Хреста
21 Вересня 2024 15:01
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МКЧХ, прокуратура
Здобуто докази причетності рф до атаки на гуманітарну місію Червоного Хреста на Донеччині / Фото Офіс Генпрокурора України

Правоохоронці зібрали докази причетності Росії до атаки на гуманітарну місію Червоного Хреста на Донеччині 12 вересня, внаслідок чого загинули троє працівників МКЧХ. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Правоохоронці встановили, що армія РФ атакувала автомобілі Червоного Хреста артилерійськими снарядами калібру 152-мм та ударним російським безпілотником “Ланцет”.

“Снаряди 152-мм використовувалися у тандемі з дроном, який має лазерний дальномір-цілевказівник, і самостійно виявляє та баражує ціль. Це не лише пояснює знайдені на місці події уламки БПЛА “Ланцет”, а й вказує на умисний характер атаки на транспортні засоби та персонал МКЧХ”, – зазначив генпрокурор Андрій Костін.

За даними слідства, вогневі позиції артилерійських підрозділів, ймовірно, знаходились у районі тимчасово окупованого селища Ягідне Бахмутського району.

На цій території у веденні бойових дій беруть участь 1065 артилерійський полк 98 повітряно-десантної дивізії та артилерійський підрозділ 200 окремої мотострілецької бригади. Ці підрозділи мають на озброєнні артсистеми для ведення вогню снарядами 152 мм та “Ланцет”, кажуть в Офісі генпрокурора.

Російські окупанти в четвер, 12 вересня, обстріляли автомобілі МКЧХ у селі Віролюбівка на Донеччині.

Внаслідок атаки на місці загинули троє чоловіків. Двоє їхніх колег отримали осколкові поранення й мінно-вибухові травми. Один з постраждалих наразі перебуває у важкому стані.

“Співробітники МКЧХ прибули до населеного пункту з метою видачі місцевим жителям паливних брикетів для обігріву домівок. На момент обстрілу вони саме розвантажували доставлену допомогу”, – нагадали в Офісі генпрокурора.


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