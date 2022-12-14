Червоний Хрест не виключає обміну полоненими у форматі “всіх на всіх”

Президент Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) Мір’яна Сполярич заявила, що не виключає можливості обміну всіма захопленими полоненими між Росією та Україною.

Вона зазначила, що прецеденти таких обмінів є, і вони зазвичай служать “заходами зміцнення довіри” між сторонами конфлікту.

“Дуже часто широкий обмін полоненими стає першим кроком до ширшої [мирної] угоди”, – сказала Сполярич журналістам у Женеві.

Вона не сказала про те, чи веде МКЧХ переговори про такий обмін з Росією чи з Україною, але, як зазначає ВВС, якби це питання не порушувалося, президент МКЧХ навряд чи почала б говорити про можливість обміну з пресою.

Сполярич додала, що представники МКЧХ мають намір відвідувати всіх військовополонених з обох боків. Їхню загальну кількість вона оцінила в кілька тисяч.

Раніше президент України Володимир Зеленський критикував Червоний Хрест за те, що організація не надсилала інспекторів до російського фільтраційного табору в Оленівці на сході України. У липні 2022 року внаслідок вибуху та пожежі там загинули десятки українських військовополонених.