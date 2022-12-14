Політика

Червоний Хрест не виключає обміну полоненими у форматі “всіх на всіх”

14 Грудня 2022 20:17
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МКЧХ, полон

Президент Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) Мір’яна Сполярич заявила, що не виключає можливості обміну всіма захопленими полоненими між Росією та Україною.

Вона зазначила, що прецеденти таких обмінів є, і вони зазвичай служать “заходами зміцнення довіри” між сторонами конфлікту.

“Дуже часто широкий обмін полоненими стає першим кроком до ширшої [мирної] угоди”, – сказала Сполярич журналістам у Женеві.

Вона не сказала про те, чи веде МКЧХ переговори про такий обмін з Росією чи з Україною, але, як зазначає ВВС, якби це питання не порушувалося, президент МКЧХ навряд чи почала б говорити про можливість обміну з пресою.

Сполярич додала, що представники МКЧХ мають намір відвідувати всіх військовополонених з обох боків. Їхню загальну кількість вона оцінила в кілька тисяч.

Раніше президент України Володимир Зеленський критикував Червоний Хрест за те, що організація не надсилала інспекторів до російського фільтраційного табору в Оленівці на сході України. У липні 2022 року внаслідок вибуху та пожежі там загинули десятки українських військовополонених.


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