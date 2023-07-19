Місце “протистояння з НАТО” та російські склади боєкомплекту: що відомо про Старокримський полігон

У Криму з 19 липня зранку горять та вибухають склади боєкомплекту на Старокримському полігоні в Кіровському районі. Місцевих мешканців евакуюють, дорогу “Тавріда” перекрили, а весь автомобільний рух об’їжджає небезпечну ділянку по старих дорогах.

Що це за полігон і чим він відомий, розповідається в матеріалі Крим.Реалії.

Уночі 19 липня на Старокримському полігоні в Кіровському районі Криму прогриміли гучні вибухи, повідомили місцеві телеграм-канали. Після цього почалася детонація боєкомплекту.

Гауляйтер Сергій Аксьонов заявив про перекриття дороги “Тавріда” та евакуацію мешканців чотирьох селищ, розташованих поруч з полігоном . Людей планують відселити щонайменше на добу.

Ближче до полудня голова парламенту Криму, який контролюється Росією, Володимир Константинов повідомив, що ситуацію з детонацією російських боєприпасів на Старокримському полігоні стабілізують протягом “одного-двох днів”.

Детонація боєкомплекту у складах на полігоні триває і наразі.

Радянський, український, “російський”

Старокримський військовий полігон, розташований біля гори Агармаш поруч з селом Кринички в Кіровському районі Криму, функціонував ще з часів Радянського Союзу. Після розпаду Союзу він перейшов під контроль Збройних сил незалежної України згідно з угодою про поділ Чорноморського флоту.

У 1990-х роках полігон мало використовувався – через недостатнє фінансування ЗСУ навчання не проводилися. У 2006 році події, пов’язані з полігоном, прогриміли на весь світ. В кінці травня активісти проросійських організацій у Феодосійському порту та на Старокримському полігоні протистояли транспортуванню обладнання, доставленого американським військовим транспортним кораблем “Adventure”, який прибув до порту для підготовки до міжнародних навчань “Сі Бріз 2006” в рамках програми НАТО “Партнерство в ім’я миру”.

Прес-служба Міноборони України тоді повідомила, що прибуття американського транспортного судна було заплановано в рамках підготовки до спільних українсько-американських тактичних навчань, а на його борту знаходилася інженерна техніка та будівельні матеріали для поліпшення навчально-тренувальної бази Старокримського полігона Військово-морських сил України, де планувалася берегова фаза майбутніх навчань. Крім того, Міноборони розглядало можливість використання полігона для підготовки підрозділів українських військових для участі в миротворчих операціях.

Однак через провокації проросійських сил проти прибуття американського судна в Феодосію та нездатність Верховної Ради прийняти рішення щодо присутності військ НАТО на території України ці плани зірвалися.

“Планувалося побудувати житлові та адміністративні будівлі модульного типу, два волейбольні та одне футбольне поля”, – розповідав після кількох місяців заступник начальника військ берегового охорони ВМС України генерал-майор Валерій Агєєв. Довжина житлового комплексу повинна була складати 90 метрів, ширина – 15 метрів, а висота – 8 метрів.

За його словами, будівля планувалася обладнати системою каналізації, освітлення та опалення. Сама споруда містила б житлові, службові та санітарні приміщення, а також кухню та їдальню. За словами військових, в комплексі могли одночасно проживати до шестисот осіб.

В кінці вересня – початку жовтня 2009 року на Старокримському полігоні пройшла активна фаза командно-штабних навчань з проведенням батальйонних стрільб підрозділів 25-ої повітряно-десантної бригади 6-го армійського корпусу Збройних сил України. Як повідомляли ЗМІ, один із залучених до занять батальйонів здійснив тоді 600-кілометровий марш з Гвардійського Дніпропетровської області до Криму комінованим способом (своїм ходом на штатній техніці та залізничним транспортом). У ході навчань штурмова та армійська авіація завдали вогневого удару по позиціях умовного противника. Всього було залучено 120 одиниць зброї та військової техніки.

Після анексії українського півострова Росією Старокримський полігон був захоплений російськими військовими, які почали проводити на його території свої навчання та тренування.

Так, у серпні 2018 року проводились навчання з “розгортання полевої опорної мережі зв’язку флоту з метою забезпечення стійкого неперервного управління об’єднаннями, з’єднаннями та військовими частинами флоту”.

У червні 2019 року під час тренувальних стрибків з парашутом на полігоні загинули два контрактники з ВДВ Росії. Як повідомляла прес-служба Південного військового округу, два десантники приземлилися у воду і “не змогли звільнитися від підвісної системи парашута”.

До грудня 2021 року в Криму було завершено формування нового десантно-штурмового полку повітряно-десантних військ Росії, який розташували в Феодосії. Старокримський полігон мав стати місцем навчання російських десантників.

У останні дні грудня 2021 року Міноборони Росії повідомило, що в 2022 році буде обладнано новий полігон “Старокримський” в Криму. Старокримський полігон був призначений для 56-го гвардійського десантно-штурмового полку зі складу Новоросійської 7-ої десантно-штурмової (гірської) дивізії.

2 лютого 2022 року на полігоні Старокримський пройшли бойові стрільби російських військовослужбовців, сформованого в Криму полку Новоросійського союзу ВДВ.

Старокримський полігон описав у своїй книзі “ZOV” колишній десантник, молодший сержант 56-го дшп Павло Філатєв (втік з Росії та подав прохання про політичний притулок у Франції). Філатєв стверджує, що 56-й дшп відправляли для вторгнення в Херсонську область прямо з цього полігона.

Коли у районі полігона були обладнані склади боєкомплекту і які саме в них розміщені боєприпаси, відомостей в відкритих джерелах немає.