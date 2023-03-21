Суспільство

Мінкульт посилив вимоги для виїзду артистів за кордон

21 Березня 2023 12:16
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кордон

Міністерство культури та інформаційної політики (МКІП) з правоохоронними органами ініціювало посилення вимог для виїзду за кордон чоловіків-артистів призовного віку.

Про це повідомила пресслужба міністерства.

Там зазначили, що посилення вимог здійснили з метою запобігання випадкам зі зловживанням, наприклад, як з Андрієм Щегелем та режисером Тарасом Голубковим.

Відтепер до попереднього переліку обов’язкових документів, які потрібно надати МКІП для отримання дозволу перетинати кордон, стала вимога пред’явити військово-облікові документи.

«Ці документи мають бути у кожного чоловіка призовного віку згідно з законом, а їх відсутність — є порушенням українського законодавства», — кажуть у відомстві.

У Мінкульті зазначили про випадок з Камерним хором «Воскресіння» з Івано-Франківська, де у трьох чоловіків зі списку поданих документів були відсутні військово-облікові документи згідно з вимогами українського законодавства.

«На зауваження щодо відсутності цих документів організацією не було надано вичерпного переліку потрібних документів. У такому разі сприяння на виїзд не надається», — йдеться у повідомленні.


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