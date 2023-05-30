Суспільство

Міністр освіти Лісовий відмовився від ступеня кандидата наук

30 Травня 2023 10:51
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освіта

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий першим в Україні добровільно відмовився від наукового ступеня.

“Уряд уже затвердив механізм добровільної відмови від наукового ступеня. Такої можливості раніше не існувало, тепер є… На собі, власне, першим і випробовував механізм відмови. Написав відповідну заяву і від учора вже не є кандидатом наук”, – написав Лісовий у фейсбуці у вівторок уранці.

Він заявив, що не має наміру “триматися за формальні для себе статуси” і наголосив, що для нього “набагато важливіші реальні справи та дії”.

“В академічному світі науковий ступінь – це про цінність та довіру, а ще про здобуття, а не отримання. Постсовєцька культура це дещо викривила, тож маємо це виправити і сформувати нову культуру академічної доброчесності, де буде місце лише для справжньої послідовної науки. Як військову форму мають право носити лише військові, так і мати наукові ступені, на мою думку, повинні лише науковці”, – наголосив міністр.

Лісовий також анонсував ухвалення нового закону, який, за його словами, має стати “наступним кроком у становленні нової культури академічної доброчесності”.

Як повідомлялося, міністр виступив з ініціативою дозволити громадянам добровільно відмовлятися від вчених ступенів незабаром після призначення на посаду, у березні поточного року. Одночасно він подав свою дисертацію в Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти на перевірку на предмет плагіату. 20 квітня Комітет з питань етики Нацагентства залишив без розгляду дві скарги щодо виявлення в дисертації Лісового фактів академічного плагіату.


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