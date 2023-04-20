McDonald’s змінює рецепти бургерів

Американська McDonald’s Corp. вносить незначні зміни в рецепти приготування бургерів.

Про це повідомляється на офіційному сайті компанії.

Зазначається, що зміни спрямовані на підвищення якості сендвічів і передбачають використання “м’якших і легших” булочок та додавання цибулі в котлети безпосередньо під час обсмажування, завдяки чому “вони стануть більш соковитими”. Крім того, у “Біг-Маку” буде більше соусу.

Приготовані за новою технологією бургери вже продаються в Австралії, Канаді, Бельгії та на заході США. У 2024 році вони будуть доступні на всій території Штатів.