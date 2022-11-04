Суспільство

McDonald’s відновив роботу у Рівному

4 Листопада 2022 12:56
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McDonald's

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s відновила роботу у Рівному.

Про це повідомляє пресслужба мережі.

У ресторані на вул. Борисенко, 1 доступні всі способи замовлення: у залі, через експрес-вікно та МакДрайв), також працює доставка McDelivery.

Як зазначається в офіційному пресрелізі, ресторани мережі працюють з 09:00 до 21:00 за всіма каналами продажу та дотримуються розширених правил безпеки, запроваджених у McDonald’s.

“Заклади закриваються під час повітряної тривоги, щоб працівники та відвідувачі могли перейти до найближчого укриття. При цьому команда оперативно видає вже оплачені замовлення, поки зупиняє виробничі процеси та вимикає обладнання перед закриттям. годину до закриття, ресторан відкриється наступного дня”, – пояснили в компанії.

Крім цього, ресторани не працюють у разі відключення електроенергії та продовжуватимуть роботу орієнтовно за годину після відновлення електропостачання.


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