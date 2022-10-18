McDonald’s відновив роботу у Львові

Мережа ресторанів McDonald’s розпочала поступове відновлення роботи в інших містах Україні, окрім столиці. Так, із 18 жовтня декілька закладів відкриті для відвідувачів у Львові та неподалік від нього.
Про це компанія повідомила у Twitter.
«Нарешті цей вид на оперний у Львові», — написали в McDonald’s.
Нарешті цей вид на оперний у Львові 🥹— McDonald's Ukraine (@McDonaldsUA) October 18, 2022
Відкриті ресторани за адресами:
- просп. Шевченка, 7
- просп. Чорновола, 12
- просп. Свободи, 35
Також ресторан запрацював у селі Сокільники, що в Пустомитівському районі, на вулиці Стрийська, 30а.
Там наголосили, що під час повітряної тривоги ресторани McDonald’s не працюють. Усі працівники та клієнти мають покинути заклад і пройти у безпечне місце.