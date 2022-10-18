Суспільство

McDonald’s відновив роботу у Львові

18 Жовтня 2022 11:55
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McDonald's

Мережа ресторанів McDonald’s розпочала поступове відновлення роботи в інших містах Україні, окрім столиці. Так, із 18 жовтня декілька закладів відкриті для відвідувачів у Львові та неподалік від нього.

Про це компанія повідомила у Twitter.

«Нарешті цей вид на оперний у Львові», — написали в McDonald’s.

Відкриті ресторани за адресами:

  • просп. Шевченка, 7
  • просп. Чорновола, 12
  • просп. Свободи, 35

Також ресторан запрацював у селі Сокільники, що в Пустомитівському районі, на вулиці Стрийська, 30а.

Там наголосили, що під час повітряної тривоги ресторани McDonald’s не працюють. Усі працівники та клієнти мають покинути заклад і пройти у безпечне місце.


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