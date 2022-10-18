McDonald’s відновив роботу у Львові

Мережа ресторанів McDonald’s розпочала поступове відновлення роботи в інших містах Україні, окрім столиці. Так, із 18 жовтня декілька закладів відкриті для відвідувачів у Львові та неподалік від нього.

Про це компанія повідомила у Twitter.

«Нарешті цей вид на оперний у Львові», — написали в McDonald’s.

Нарешті цей вид на оперний у Львові 🥹 — McDonald's Ukraine (@McDonaldsUA) October 18, 2022

Відкриті ресторани за адресами:

просп. Шевченка, 7

просп. Чорновола, 12

просп. Свободи, 35

Також ресторан запрацював у селі Сокільники, що в Пустомитівському районі, на вулиці Стрийська, 30а.

Там наголосили, що під час повітряної тривоги ресторани McDonald’s не працюють. Усі працівники та клієнти мають покинути заклад і пройти у безпечне місце.