Суспільство

Маляр вкотре закликала не писати про успіхи ЗСУ до офіційного оголошення

11 Липня 2023 13:51
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війна, маляр

Заступниця Міністра оборони Ганна Маляр закликала не писати про успіхи Збройних Сил України до офіційного оголошення. Про це вона написала у Telegram.

За її словами, писати про те, що Сили оборони зайшли до того чи іншого населеного пункту і закріпилися там, можна лише після повідомлень Генерального штабу, Міноборони чи коментарів офіційних речників ЗСУ.

Нещодавно вона заявляла, що через моментальні повідомлення про успіхи ЗСУ росіяни відразу ж накривають українських воїнів артилерією.

“Просто врахуйте, що ціна ваших лайків — життя наших військових”, — написала заступник міністра.


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