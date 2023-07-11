Маляр вкотре закликала не писати про успіхи ЗСУ до офіційного оголошення

Заступниця Міністра оборони Ганна Маляр закликала не писати про успіхи Збройних Сил України до офіційного оголошення. Про це вона написала у Telegram.

За її словами, писати про те, що Сили оборони зайшли до того чи іншого населеного пункту і закріпилися там, можна лише після повідомлень Генерального штабу, Міноборони чи коментарів офіційних речників ЗСУ.

Нещодавно вона заявляла, що через моментальні повідомлення про успіхи ЗСУ росіяни відразу ж накривають українських воїнів артилерією.

“Просто врахуйте, що ціна ваших лайків — життя наших військових”, — написала заступник міністра.