Суспільство

Маляр розповіла деталі потужного вибуху у Макіївці

6 Липня 2023 15:12
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війна

Збройні сили продовжують знищувати склади й логістичні вузли росіян. Нещодавній вибух великого складу в тимчасово окупованій Макіївці не став виключенням.

Про це розповіла заступник міністра оборони Ганна Маляр.

“Це наша відповідь на лобові штурми ворога. Ми наносимо ефективні, болючі точкові удари, знекровлюємо окупанта, для якого нестача боєприпасів та пального раніше чи пізніше стане фатальною. В сучасній війні логістичні цілі є ключовими”, – пише заступник міністра оборони.

За словами Маляр, нещодавній вибух в Макіївці був прикладом ефективної роботи наших артилеристів, які завдали вогневого ураження по великому складу. Зокрема артилеристам з цим допомоги й аеророзвідники, які корегували удар.

“Знищено справді великий склад, де зберігалася значна кількість артилерійських снарядів та ракет для РСЗВ БМ-21 “ГРАД”, – додала Маляр.


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