Суспільство

Майже половина біженців має намір залишитися в Німеччині (опитування)

13 Липня 2023 12:39
4
читать на русском →
біженці

Приблизно половина українських біженців (44%) планують залишитись у Німеччині принаймні ще на кілька років або навіть назавжди. Це на 5% більше, ніж наприкінці літа 2022 року.

Про це свідчать результати опитування українських біженців, проведеного Федеральним інститутом народонаселення Німеччини разом із партнерськими організаціями.

Із 71% біженців, які не хочуть залишатися в Німеччині назавжди, 38% планують повернутися до України після закінчення війни, а ще 30% — хочуть підтримувати тісні контакти з Німеччиною і проживати в цій країні бодай час від часу.

У німецькому інституті народонаселення зазначають, що важливу роль у намірі залишитися відіграють сімейна ситуація та соціальна інтеграція. Так, наприклад, ті біженці, які мають партнера чи партнерку за межами Німеччини, набагато рідше бажають залишитись у країні.

З іншого боку, біженці, які шукають можливість здобути освіту, добре знають німецьку мову та відчувають себе бажаними в суспільстві, найімовірніше, захочуть залишитися назавжди.

Також опитування показало суттєвий прогрес у вивченні українськими біженцями німецької мови: троє із чотирьох утікачів від війни відвідали або вже пройшли один або кілька курсів німецької, найчастіше це інтеграційний курс.

Водночас через зайнятість у курсах із вивчення мови лише 18% українських біженців мали роботу станом на початок 2023 року. Понад дві третини хотіли знайти роботу негайно або протягом року.

Середній дохід одного домогосподарства сягав у середньому 850 євро.

Діти та молодь становлять значну частку біженців: майже кожен другий українець прибув до Німеччини хоча б із однією неповнолітньою дитиною, причому майже половина цих дітей — віком до 10 років.

Автори дослідження рекомендують політикам терміново вирішити, чи продовжувати тимчасовий захист для українських біженців після березня 2024 року чи створити інші перспективи довгострокового проживання.

Загалом із початку російської загарбницької війни з лютого 2022 року з України до Німеччини втекли понад мільйон людей, більшість із них — жінки та діти.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
13 Липня 2023 13:36
9

Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про легалізацію медичного канабісу

13 Липня 2023 14:07
7

Росіяни скинули фугасну бомбу на Зміїний
13 Липня 2023 13:37
9

Росія накопичує піхоту та десант на Куп’янському напрямку
13 Липня 2023 11:20
13

У Генштабі поділились деталями удару по готелю у Бердянську
13 Липня 2023 11:02
3

Російський олігарх Лісін, якого оминули санкції, співпрацює з оборонкою РФ – “Схеми”

Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

НАТО предлагает Украине не корейский вариант раздела страны, а германский

Віктор АЛЄКСЄЄВ

Ми і НАТО

Александр КИРШ

Newsweek: США тайно согласовали российскую агрессию против Украины

Ганна МАЛЯР

Сили оборони України: армія безстрашних феноменів та безпрецедентних парадоксів

Александр КИРШ

Если взорвут Запорожскую АЭС: какие территории пострадают

Леонид ЛОГВИНЕНКО

Тінь війни

усі думки