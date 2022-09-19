Суспільство

Листівки “ПВК Вагнер” розклеїли біля вишів у Ростовській області РФ

19 Вересня 2022 14:27
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У містах Ростовської області Росії з’явилися оголошення і великі банери з рекламою “ПВК Вагнера”.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

ЗМІ пов’язують цю приватну військову компанію із близьким до президента Росії Володимира Путіна петербурзьким бізнесменом Євгеном Пригожиним. За російським законодавством, приватні військові компанії заборонені.

За останні кілька днів у людних місцях міста Новочеркаська з’явилися листівки із закликом вступити до “ПВК Вагнера”. Оголошення розклеєні поряд із кількома вишами.

Вказаний в оголошенні мобільний номер, судячи з додатку для визначення номерів, записаний в інших абонентів як “Вагнер”.

Банери з аналогічною рекламою “ПВК Вагнера” з’явилися і в російському Ростові, розповіли активісти. У різних місцях міста розміщені оголошення з аналогічним фото, текстом і номером для зв’язку. Такі ж листівки розвішано і в Батайську.


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