Куп’янськ звільнено повністю, – спецпідрозділ Kraken

Спецпідрозділ Kraken повідомив про повне визволення міста Куп’янськ від російських окупантів

Про це йдеться у відео, опублікованому на Telegram військового підрозділу.

“Куп’янськ повністю звільнено. Внаслідок злагоджених дій підрозділом KRAKEN було успішно форсовано річку Оскіл, що дозволило нашим силам вибити ворога з лівобережної частини міста. Тепер місто повністю деокуповане та знаходиться під українським прапором. Контрнаступ української армії успішно продовжується на лівому березі Осколу. Рухаємось далі”, – йдеться у повідомленні.