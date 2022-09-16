Суспільство

Куп’янськ звільнено повністю, – спецпідрозділ Kraken

16 Вересня 2022 20:21
74

Спецпідрозділ Kraken повідомив про повне визволення міста Куп’янськ від російських окупантів

Про це йдеться у відео, опублікованому на Telegram військового підрозділу.

“Куп’янськ повністю звільнено. Внаслідок злагоджених дій підрозділом KRAKEN було успішно форсовано річку Оскіл, що дозволило нашим силам вибити ворога з лівобережної частини міста. Тепер місто повністю деокуповане та знаходиться під українським прапором. Контрнаступ української армії успішно продовжується на лівому березі Осколу. Рухаємось далі”, – йдеться у повідомленні.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

Думки

Александр КИРШ

Письмо в мордор
Віталій ПОРТНИКОВ

Швеція голосує за ультраправих
Юрій БУТУСОВ

Путін відновив сталінські штрафбати
Александр КИРШ

Ярославна в 30-м колене умерла — да здравствует Ярославич в 31-м!
усі думки
ТОП-новини
16 Вересня 2022 18:59
65

ЗСУ відбили ворожі атаки на Бахмут та Авдіївку, – Генштаб
16 Вересня 2022 20:32
107

Зеленський погодиться на транзит аміаку з РФ лише в обмін на українських полонених
16 Вересня 2022 18:42
67

Зеленський вимагає визнати РФ спонсором тероризму
16 Вересня 2022 17:23
43

На місці масового поховання в Ізюмі виявлено понад 400 тіл
16 Вересня 2022 16:07
72

ООН направить місію до місця масових поховань в Ізюмі
Останні новини
усі новини