Крим вночі атакували 9 безпілотників – окупанти

Ніч та ранок 15 червня у тимчасово окупованому Криму були неспокійні. Окупаційна влада заявила, що півострів був атакований безпілотниками.

Так, очільник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов у телеграм-каналі повідомив, що було зафіксовано дев’ять БПЛА, шість із яких нібито збито силами ППО, а три – заглушено та посаджено засобами РЕБ.

«Один безпілотник здетонував у Красногвардійському районі, село Докучаєве. Жертв немає, у ряді будинків вибиті шибки. Усі служби виїхали на місце», – розповів Аксьонов.