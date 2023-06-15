Суспільство

Крим вночі атакували 9 безпілотників – окупанти

15 Червня 2023 07:05
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крим

Ніч та ранок 15 червня у тимчасово окупованому Криму були неспокійні. Окупаційна влада заявила, що півострів був атакований безпілотниками.

Так, очільник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов у телеграм-каналі повідомив, що було зафіксовано дев’ять БПЛА, шість із яких нібито збито силами ППО, а три – заглушено та посаджено засобами РЕБ.

«Один безпілотник здетонував у Красногвардійському районі, село Докучаєве. Жертв немає, у ряді будинків вибиті шибки. Усі служби виїхали на місце», – розповів Аксьонов.


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