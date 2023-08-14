Суспільство

Кремль планує мобілізувати на війну в Україні сотні тисяч людей – ГУР

14 Серпня 2023 15:42
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росія, гур, війна

За даними української розвідки, у Кремлі планують мобілізувати на війну в Україні кілька сотень тисяч людей.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький.

“Агресор має намір відновити боєздатність і наступальний потенціал своєї армії. Керівництво армії держави-агресора декларує намір створити цілу низку нових військових формувань: десантних полків, дивізій, механізованих бригад. За нашими оцінками, у Кремлі планують мобілізувати на війну в Україні кілька сотень тисяч людей”, – сказав Скібіцький.

За його словами, щоб реалізувати цей план з метою втримати те, що Росія окупувала, а також продовжувати воєнний тиск на нашу державу, ворогу необхідна не лише мобілізація, а й час на підготовку солдатів та їхнє оснащення.

“Масова мобілізація – непопулярне рішення, але путінський режим не має іншого виходу. Вони вже давно до цього готуються”, – зазначив Скібіцький.

Він зауважив, що Росія уже ухвалила низку законів і нормативних актів, які посилюють покарання за неявку у військкомат та ухилення від мобілізації. Також у Росії збільшили призовний вік, а саму повістку на війну тепер надсилають в електронному форматі, розповів представник ГУР.


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