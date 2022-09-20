Контрнаступ українських військових підриває і без того низький моральний дух окупантів, – ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) заявляють, що контрнаступ українських військових підриває і без того низький моральний дух у так званих елітних російських підрозділів і викликає паніку у впливових осіб з Кремля.

Термінове обговорення 19 вересня серед російських ставлеників щодо необхідності негайної анексії Росією Луганської та Донецької областей (значна частина останньої не перебуває під контролем Росії) свідчить про те, що триваючий контрнаступ України викликає паніку у ворога, зокрема й в осіб, які приймають рішення в Кремлі.

“Законодавчі органи” ставлеників Росії в окупованій Україні так званих Донецької та Луганської народних республік (“ДНР” і “ЛНР”) закликали своє керівництво “негайно” провести “референдум” про визнання “Л/ДНР” суб’єктами Росії.

Такий підхід непослідовний. Російські війська не контролюють всю Донецьку та Луганську області. Таким чином, приєднання територій, на які претендують “Л/ДНР”, призведе до того, що Росія анексує області, які, за визначенням Кремля, будуть частково знаходитися під законною українською владою та впливом ЗСУ.

Експерти інституту припускають, що у російського керівництва бракує способів зупинити українські сили, які просуваються через річку Оскіл у Луганській області.

Кремль може вважати, за даними ISW, що часткова анексія може спонукати до вербування додаткових сил як із Росії, так і з нещодавно анексованої української території.

Військові РФ відчайдушно намагаються мобілізувати додаткові сили з усіх потенційних джерел, щоб посилити свої “сильно деградовані та деморалізовані підрозділи”, але виявляються неспроможними створити значну бойову потужність, як неодноразово писав ISW.

Останні українські успіхи в контрнаступі ще більше знижують і без того низький моральний дух серед російських підрозділів, які до 24 лютого вважалися елітними.

Ключові висновки аналітиків інституту:

Термінове обговорення 19 вересня серед російських ставлеників щодо необхідності негайної анексії Росією Луганської та Донецької областей (значна частина останніх не знаходиться під контролем Росії) свідчить про те, що триваючий контрнаступ України на півночі викликає паніку у ворога.

Українські успіхи в контрнаступі погіршують моральний стан російських підрозділів, які до вторгнення в Україну вважалися елітними.

Ймовірно, українські війська продовжують обмежені та локалізовані наступальні дії через річку Оскіл та на лінії Лиман-Ямпіль-Білогорівка.

Російські війська продовжували наступати на південь від Бахмута.

Українські війська продовжують наносити удари по російських військових, транспортних і матеріально-технічних об’єктах у Херсонській області.

Українські та російські джерела визначили три зони військової активності 19 вересня: на північний захід від Херсона, поблизу українського плацдарму через річку Інгулець та на півночі Херсонської області поблизу Ольгіне.

Чисельність добровольчих підрозділів, які може створити Росія, швидше за все, зменшується.