Суспільство

Коли прорив на фронті станеться, ви все це побачите, – Резніков

28 Червня 2023 09:29
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війна

Визволення групи сіл, які перебували під російською окупацією, останніми тижнями не було “головною подією” у запланованих наступальних діях.

Про це міністр оборони Олексій Резніков сказав в інтерв’ю Financial Times.

“Коли це станеться, ви все це побачите… Усі все побачать”, – сказав Резніков, закликавши не надавати значення повідомленням ЗМІ про повільний поступ України проти добре укріплених російських.

За словами Резнікова, основні резерви військ України, зокрема більшість бригад, нещодавно навчених на заході та оснащених сучасними танками та бронетехнікою НАТО, ще не задіяні в операції.

Він також сказав, що заколот, який стався в Росії минулими вихідними, продемонстрував фундаментальну слабкість режиму президента Володимира Путіна, але застеріг від того, щоб робити ставку на подальші “заколоти та заворушення” заради успіху на полі бою.

Рєзніков, який висловив сподівання, що заворушення в Москві спонукають західні столиці ще більше збільшити постачання зброї для допомоги Києву, сказав, що українська армія продовжує завдавати тяжких втрат російським військам, використовуючи руйнування як інструмент, а “звільнення українських земель як мету”.


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