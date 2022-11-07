Суспільство

Кіт Степан став амбасадором проєкту “Збережіть українську культуру”

7 Листопада 2022 21:12
22

Блогер-мільйонник – кіт Степан став третім амбасадором проєкту “Збережіть українську культуру”

Про це інформує Міністерство культури та інформаційної політики.

Харківський кіт Степан, який має 1,3 млн підписників у Instagram став амбасадором проєкту від МКІП – “Збережіть українську культуру”.

Повідомляється, що це вже третя зірка, яка долучилася до ініціативи. Проєкт спрямований на відновлення зруйнованих росіянами українських пам’яток культури.

В інстаграмі кіт Степан закликав підписників допомогти культурним об’єктам України.

“Біля мене мініатюра літературно-меморіального музею Григорія Сковороди, який у травні росіяни повністю знищили ракетним обстрілом. На жаль, в Україні таких знищених музеїв багато. За 8 місяців війни Росія зруйнувала чи пошкодила 552 об’єкти української культурної спадщини та культурної інфраструктури. Збитки вже становлять сотні мільйонів гривень. Але хороша новина у тому, що завдяки проєкту “Збережіть українську культуру”, який ініціювало Міністерство культури та інформаційної політики України кожен із нас може підтримати українську культуру”, – пише блогер.

Кіт Степан просить пожертвувати гроші на платформі MKIP.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
7 Листопада 2022 18:31
104

Росіяни ведуть наступ на трьох напрямках, – Генштаб ЗСУ

7 Листопада 2022 20:12
73

“Антонов” оголосив про будівництво нового Ан-225 “Мрія”
7 Листопада 2022 19:44
32

Перехід у власність держави активів стратегічних підприємств допоможе забезпечити нагальні потреби сектору оборони, – Зеленський
7 Листопада 2022 17:57
54

Рада Європи збереться на свій четвертий в історії саміт
7 Листопада 2022 17:20
70

Аварійні відключення світла в Україні можуть припинитися за 2 тижні

Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Переговори для Кремля – ознака слабкості

Александр КИРШ

Китай и США-ЕС-Украина: много стран — один путь

Александр КИРШ

Большая несвоевременная глупость

Юрій БУТУСОВ

Одна з найкращих диверсійних операцій ГУР МО під час війни

Александр КИРШ

Цивилизация: проверка на вшивость 

Александр КИРШ

Китай теряет редчайшую возможность очень существенно увеличить свою территорию

усі думки