Кіт Степан став амбасадором проєкту “Збережіть українську культуру”

Блогер-мільйонник – кіт Степан став третім амбасадором проєкту “Збережіть українську культуру”

Про це інформує Міністерство культури та інформаційної політики.

Харківський кіт Степан, який має 1,3 млн підписників у Instagram став амбасадором проєкту від МКІП – “Збережіть українську культуру”.

Повідомляється, що це вже третя зірка, яка долучилася до ініціативи. Проєкт спрямований на відновлення зруйнованих росіянами українських пам’яток культури.

В інстаграмі кіт Степан закликав підписників допомогти культурним об’єктам України.

“Біля мене мініатюра літературно-меморіального музею Григорія Сковороди, який у травні росіяни повністю знищили ракетним обстрілом. На жаль, в Україні таких знищених музеїв багато. За 8 місяців війни Росія зруйнувала чи пошкодила 552 об’єкти української культурної спадщини та культурної інфраструктури. Збитки вже становлять сотні мільйонів гривень. Але хороша новина у тому, що завдяки проєкту “Збережіть українську культуру”, який ініціювало Міністерство культури та інформаційної політики України кожен із нас може підтримати українську культуру”, – пише блогер.

Кіт Степан просить пожертвувати гроші на платформі MKIP.