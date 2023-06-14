Суспільство

Кількість загиблих у Кривому Розі зросла до 12 людей: у лікарні від опіків помер чоловік Кількість загиблих унаслідок російського ракетного удару по Кривому Розі зросла до 12 людей. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Цієї ночі від отриманих опіків, несумісних із життям, помер 67-річний чоловік. Роботи з ліквідації наслідків удару продовжуються. Вілкул зазначив, що постраждалим надається необхідна допомога, працюють усі служби, зокрема 40 бригад комунальників. Сьогодні, 14 червня, у Кривому Розі оголошено День жалоби за загиблими внаслідок цього ракетного удару росіян.



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