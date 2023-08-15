Суспільство

Кабмін затвердив угоду з урядом Литви про взаємне визнання водійських посвідчень

15 Серпня 2023 17:25
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Литва, авто

Кабінет міністрів України затвердив угоду про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія з урядом Литовської Республіки.

Про повідомив постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

“Угодою встановлюється зобовʼязання сторін визнавати та обмінювати національні посвідчення водія на основі принципу взаємності”, – зазначає Мельничук.

Він додав, що такий обмін здійснюється без необхідності складання відповідних практичного та теоретичного іспитів.

Крім того, встановлюється відповідність категорій посвідчень водія двох держав та визначається механізм підтвердження факту видачі посвідчення водія, яке подається для обміну.


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