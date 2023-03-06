ISW: Українські сили, ймовірно, проводять обмежене тактичне відведення військ у Бахмуті

Україна, ймовірно, проводить обмежене тактичне відведення військ у Бахмуті, проте зарано оцінювати наміри про повний відхід з міста.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що українські сили, можливо, відходять зі своїх позицій на східному березі річки Бахмутка, враховуючи нещодавні геолокаційні кадри руйнування залізничного мосту через річку на північному сході Бахмута.

Геолокаційні відеозаписи показали, що сили ПВК Вагнера продовжували просуватися в північно-східній частині Бахмута і 5 березня просунулися в районі залізничної станції Ступки, наголошують аналітики.

“Український військовослужбовець повідомив, що станом на 4 березня російські війська ще не перетнули річку Бахмутку в центральній частині Бахмута, а російські блогери стверджували, що ПВК Вагнера відтіснила українські позиції до центральної частини Бахмута. Наразі незрозуміло, чи планують українські війська утримувати позиції на західному березі річки Бахмутка”, – йдеться у звіті Інституту.

Експерти зауважили, що українська оборона Бахмута залишається стратегічно обґрунтованою, оскільки вона “продовжує поглинати російську живу силу і техніку тоді, як українські війська не зазнають надмірних втрат”.

“Українські війська навряд чи відступлять з Бахмута одразу. Вони можуть продовжувати поступовий відхід з боями, щоб виснажити російські війська у міських боях. Російські війська навряд чи швидко здобудуть значні територіальні успіхи при веденні війни у місті, яка зазвичай є вигідною для тих, хто обороняється, і може дозволити українським військам завдати значних втрат російським підрозділам, які наступають, навіть якщо українські війська активно відступатимуть”, – вважають в ISW.

Як кажуть аналітики, центр міста Бахмут розташований на західному березі річки Бахмутка. Російським військам доведеться вести бої через цю територію, якщо вони не зможуть просунутися безпосередньо на північ або південь від Бахмута.

“Такі міські умови та особливості річки можуть зіграти на руку українським силам, якщо вони зможуть утримати лінію від Хромового (селище на північно-західній околиці Бахмута) до траси Т0504 Бахмут – Костянтинівка. Українська оборона позицій біля Хромового і на Т0504 може змусити російські війська вести бої через міську місцевість центральної частини Бахмута, що може призвести до значних затримок і втрат для російських сил та прискорити кульмінацію російського наступу. Міські бої в Бахмуті можуть ще більше виснажити і без того виснажені російські змішані сили, як це сталося після відходу українських військ з лінії Севєродонецьк – Лисичанськ, що фактично поклало край російським наступальним операціям у Луганській і Донецькій областях влітку 2022 року”, – додали в Інституті.