Суспільство

Губернатор Брянської області підтвердив удар ЗСУ по м. Клинці

13 Грудня 2022 10:49
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Губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз підтвердив, що минулої ночі ЗСУ вдарили по м Клинці. Втім, він переконує, що уламки збитої ракети нібито впали на територію промзони.

Про це Богомаз написав у телеграм-каналі.

“Сьогодні вночі ЗСУ провели обстріл території міста Клинці. Внаслідок роботи систем ППО Збройних Сил Російської Федерації ракета була знищена, окремі частини потрапили на територію промзони. Постраждалих та руйнувань немає”, – переконує чиновник.

Однак відео з місця свідчить, що ЗСУ таки влучили по території, де розташовані казарми військ РФ.


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