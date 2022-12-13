Губернатор Брянської області підтвердив удар ЗСУ по м. Клинці

Губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз підтвердив, що минулої ночі ЗСУ вдарили по м Клинці. Втім, він переконує, що уламки збитої ракети нібито впали на територію промзони.

Про це Богомаз написав у телеграм-каналі.

“Сьогодні вночі ЗСУ провели обстріл території міста Клинці. Внаслідок роботи систем ППО Збройних Сил Російської Федерації ракета була знищена, окремі частини потрапили на територію промзони. Постраждалих та руйнувань немає”, – переконує чиновник.

Однак відео з місця свідчить, що ЗСУ таки влучили по території, де розташовані казарми військ РФ.