Суспільство

Громадяни Шрі-Ланки, яких звільнили з російського полону у Вовчанську, хочуть залишитися в Україні

24 Вересня 2022 16:34
45

Шестеро чоловіків та одна жінка чекають на відновлення документів, які в них забрали російські військові під час окупації Вовчанська. Громадяни Шрі-Ланки після полону та катувань хочуть залишитися в Україні.

У колишніх полонених немає ні документів, ні телефонів, 24 вересня розповів начальник Слідчого управління Нацполіції Харківщини Сергій Болвінов.

“Поліція співпрацює з Міністерством закордонних справ, які комунікують з Міністерством закордонних справ Шрі-Ланки, ми надаємо усю наявну інформацію. Наскільки мені відомо, то зараз вирішується питання про оформлення документів їм і буде вирішено питання про їх подальшу долю”, — сказав Болвінов.

На питання журналістів, чи планують громадяни Шрі-Ланки залишитися в Україні, вони відповіли: “Ми хочемо залишитися в Україні. Ми отримали житло, їжу, світлу кімнату. Нас все задовольняє”.

За словами Болвінова, на деокупованих територіях Харківщині слідчі знайшли вже 18 катівень російських окупантів.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

Думки

Александр КИРШ

Резко поднимая ставки, пуйло тем самым их резко снижает
Сергій ПРИТУЛА

Мобілізація росіян. Що далі?
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Горький Изюм
Віталій ПОРТНИКОВ

Путін хоче воювати
усі думки
ТОП-новини
24 Вересня 2022 17:17
51

Російські найманці готують провокації вздовж білорусько-українського кордону
24 Вересня 2022 18:02
21

Збірна України розгромила Вірменію у матчі Ліги націй
24 Вересня 2022 16:00
64

У патронатній службі “Азову” розповіли про стан звільнених захисників
24 Вересня 2022 13:52
102

Заступника Шойгу по тилу відправлено у відставку
24 Вересня 2022 13:19
77

Інформація про торгівлю Україною західною зброєю виявилась фейком
Останні новини
усі новини