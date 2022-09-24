Громадяни Шрі-Ланки, яких звільнили з російського полону у Вовчанську, хочуть залишитися в Україні

Шестеро чоловіків та одна жінка чекають на відновлення документів, які в них забрали російські військові під час окупації Вовчанська. Громадяни Шрі-Ланки після полону та катувань хочуть залишитися в Україні.

У колишніх полонених немає ні документів, ні телефонів, 24 вересня розповів начальник Слідчого управління Нацполіції Харківщини Сергій Болвінов.

“Поліція співпрацює з Міністерством закордонних справ, які комунікують з Міністерством закордонних справ Шрі-Ланки, ми надаємо усю наявну інформацію. Наскільки мені відомо, то зараз вирішується питання про оформлення документів їм і буде вирішено питання про їх подальшу долю”, — сказав Болвінов.

На питання журналістів, чи планують громадяни Шрі-Ланки залишитися в Україні, вони відповіли: “Ми хочемо залишитися в Україні. Ми отримали житло, їжу, світлу кімнату. Нас все задовольняє”.

За словами Болвінова, на деокупованих територіях Харківщині слідчі знайшли вже 18 катівень російських окупантів.