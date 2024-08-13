Генштаб: від початку доби на фронті було 80 бойових зіткнень, майже половина з них на Покровському напрямку

Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Загалом, від початку доби відбулося 80 бойових зіткнень. Майже половина з них зафіксована на Покровському напрямку.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 16:00.