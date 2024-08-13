Суспільство

Генштаб: від початку доби на фронті було 80 бойових зіткнень, майже половина з них на Покровському напрямку
13 Серпня 2024 17:40
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війна
Український воїн перезаряджає зброю / Фото: 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу

Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Загалом, від початку доби відбулося 80 бойових зіткнень. Майже половина з них зафіксована на Покровському напрямку. 

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 16:00.

  • Від цинічних обстрілів із території російської федерації і далі потерпають прикордонні села і селища Сумської та Чернігівської областей.
  • На Харківському напрямку ворог здійснив 12 атак поблизу Липців, Глибокого, Тихого та Вовчанська. У районі останнього досі тривають два з цих боєзіткнень.
  • На Куп’янському напрямку противник активних наступальних дій не проводив.
  • На Лиманському напрямку загарбницька армія шість разів штурмувала позиції наших захисників біля Макіївки, Невського, Тернів та у Серебрянському лісі. П’ять боїв завершено, один – триває. Некерованими авіаракетами окупанти били неподалік Сергіївки.
  • На Сіверському напрямку впродовж дня відбулося п’ять боєзіткнень. Ворог наступав поблизу Спірного та Верхньокам’янського. Отримав жорстку відсіч.
  • На Краматорському напрямку тривають два боєзіткнення неподалік Часового Яру. Ще одну атаку, у районі Білої гори, наші воїни зупинили. 
  • На Торецькому напрямку окупанти збільшили кількість атак до чотирьох. Біля Торецька та Залізного відбито по одній атаці, бої тривають. Крім того, загарбники завдали п’ять авіаударів, скинувши сім КАБів на Торецьк.
  • На Покровському напрямку росіяни здійснили штурмові дії у районах населених пунктів Суха Балка, Воздвиженка, Новоолександрівка, Єлизаветівка, Зелене Поле, Малинівка, Гродівка, Желанне та Скучне. Сили оборони стримують натиск військ рф та відбили 22 атаки, 14 боєзіткнень продовжуються. Втрати противника на цьому напрямку уточнюються. Також ворог завдав чотири авіаудари по Олександрополю і Гродівці.
  • На Курахівському напрямку загарбники три рази атакували поблизу Красногорівки та Костянтинівки, де зазнали поразки.
  • На Оріхівському напрямку противник, задіявши авіацію, вдарив 30-ма НАРами по району населеного пункту Білогір’я.
  • На Придніпровському напрямку росіяни не мали успіху п’ять  разів атакуючи позиції наших військ. Вдарили 15-ма некерованими ракетами по Миколаївці.

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