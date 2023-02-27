Генштаб про ситуацію на фронті: Росія збільшує чисельність особового складу

Росія зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському й Шахтарському напрямках на сході України, збільшує чисельність особового складу, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 27 лютого.

«За наявною інформацією, на тимчасово окуповану територію Луганської області перекинуто до 200 військовослужбовців строкової служби з Ростовської області», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі додали, що протягом доби загарбники завдали вісім ракетних і 28 авіаційних ударів, 12 із них – іранськими ударними БПлА типу «Шахед-136», а також понад 55 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

«Загроза завдання ракетних ударів залишається високою по всій території України», – наголосили в командуванні.