Генерал-майора Ніколюка призначили очільником підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ

Генерал-майора Віктора Ніколюка призначено командувачем підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ, Командувачем ОК “Північ” став бригадний генерал Дмитро Красильников.

Про це у понеділок, 13 березня, повідомило Міністерство оборони України.

“Передав бойовий прапор ОК “Північ” і повноваження командувача в надійні руки бригадного генерала Дмитра Красильникова та приступаю до обов‘язків командувача підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ. Висловлюю слова подяки всім офіцерам, сержантам, солдатам із ким захищав Чернігівщину та Бахмут. Продовжуємо й надалі працювати задля нашої спільної мети – разом до Перемоги!”, – зазначив Віктор Ніколюк.