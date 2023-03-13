Суспільство

Генерал-майора Ніколюка призначили очільником підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ

13 Березня 2023 20:42
10
читать на русском →
армія

Генерал-майора Віктора Ніколюка призначено командувачем підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ, Командувачем ОК “Північ” став бригадний генерал Дмитро Красильников.

Про це у понеділок, 13 березня, повідомило Міністерство оборони України.

“Передав бойовий прапор ОК “Північ” і повноваження командувача в надійні руки бригадного генерала Дмитра Красильникова та приступаю до обов‘язків командувача підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ. Висловлюю слова подяки всім офіцерам, сержантам, солдатам із ким захищав Чернігівщину та Бахмут. Продовжуємо й надалі працювати задля нашої спільної мети – разом до Перемоги!”, – зазначив Віктор Ніколюк.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
13 Березня 2023 20:28
17

Перші українські екіпажі завершили навчання на Leopard 2 в Іспанії
13 Березня 2023 20:54
21

Суд звільнив від покарання льотчика, який бомбардував Харків, для подальшого обміну
13 Березня 2023 18:51
79

Уряд підтримав законопроєкт про збільшення видатків держбюджету на 537 мільярдів
13 Березня 2023 17:48
151

Попи УПЦ МП не збираються виселятися з Києво-Печерської Лаври
13 Березня 2023 16:44
122

Європейський Союз продовжив санкції проти Росії
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Мордор: вперёд — в 13-й век!
Віталій ПОРТНИКОВ

Укус Путина
Александр КИРШ

“Ошибочное” убийство любого путинского двойника: последствия
Денис КАЗАНСКИЙ

Неимоверная история происходит в Донецке
Александр КИРШ

Мордор, Запад и КНР готовятся предложить Украине «ничью»
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Психологическая усталость от войны
усі думки