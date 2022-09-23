Суспільство

Харківщина отримала 17 тисяч доз вакцини Сomirnaty

23 Вересня 2022 13:22
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Харківська область отримала 17 550 доз вакцини Сomirnaty. Їх вже розподілили серед медзакладів Харкова та області.

Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА.

“Ця вакцина може бути використана як для першого чи другого щеплення, так і для бустерної та додаткової вакцинації. Нагадаю, що МОЗ рекомендує бустерні щеплення робити саме мРНК вакциною”, — повідомив директор обласного Департаменту охорони здоров’я Максим Хаустов.

Сomirnaty до України доставив Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ). Хаустов каже: незабаром до Харківщини має надійти друга партія цієї вакцини.

“Область забезпечена у достатній кількості вакциною CoronaVac, є в наявності Janssen”, — додав Хаустов.


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