“Харківобленерго” оновило графік погодинних відключень світла у Харківській області.
Новий графік діятиме з 28 листопада до 4 грудня, повідомили на підприємстві.
У графіку погодинних відключень — 12 черг, їх розклад оновили:
- 1 черга 14:00 — 17:00
- 2 черга 15:00 — 18:00
- 3 черга 17:00 — 20:00
- 4 черга 18:00 — 21:00
- 5 черга 19:00 — 22:00
- 6 черга 07:00 — 10:00
- 7 черга 08:00 — 11:00
- 8 черга 09:00 — 12:00
- 9 черга 10:00 — 13:00
- 10 черга 11:00 — 14:00
- 11 черга 12:00 — 15:00
- 12 черга 13:00 — 16:00.
Перелік адрес, де вимикатимуть світло, дивіться на сайті “Харківобленерго”.
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