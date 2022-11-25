Суспільство

“Харківобленерго” оновило графік погодинних відключень світла “Харківобленерго” оновило графік погодинних відключень світла у Харківській області. Новий графік діятиме з 28 листопада до 4 грудня, повідомили на підприємстві. У графіку погодинних відключень — 12 черг, їх розклад оновили: 1 черга 14:00 — 17:00

2 черга 15:00 — 18:00

3 черга 17:00 — 20:00

4 черга 18:00 — 21:00

5 черга 19:00 — 22:00

6 черга 07:00 — 10:00

7 черга 08:00 — 11:00

8 черга 09:00 — 12:00

9 черга 10:00 — 13:00

10 черга 11:00 — 14:00

11 черга 12:00 — 15:00

12 черга 13:00 — 16:00. Перелік адрес, де вимикатимуть світло, дивіться на сайті “Харківобленерго”. Поділитися:



Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал