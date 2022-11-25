Суспільство

“Харківобленерго” оновило графік погодинних відключень світла

25 Листопада 2022 14:47
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електроенергія

“Харківобленерго” оновило графік погодинних відключень світла у Харківській області.

Новий графік діятиме з 28 листопада до 4 грудня, повідомили на підприємстві.

У графіку погодинних відключень — 12 черг, їх розклад оновили:

  • 1 черга 14:00 — 17:00
  • 2 черга 15:00 — 18:00
  • 3 черга 17:00 — 20:00
  • 4 черга 18:00 — 21:00
  • 5 черга 19:00 — 22:00
  • 6 черга 07:00 — 10:00
  • 7 черга 08:00 — 11:00
  • 8 черга 09:00 — 12:00
  • 9 черга 10:00 — 13:00
  • 10 черга 11:00 — 14:00
  • 11 черга 12:00 — 15:00
  • 12 черга 13:00 — 16:00.

Перелік адрес, де вимикатимуть світло, дивіться на сайті “Харківобленерго”.


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