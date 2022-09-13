Суспільство

Електропостачання у Харкові та області повністю відновлено

13 Вересня 2022 19:57
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Ремонтні бригади відновили роботу магістральних ліній, що живлять Харків та Харківську область.

Як повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, електропостачання у Харкові та області повністю відновлено.

У Харкові та області третю добу поспіль зникає світло. Ввечері 11 вересня російські окупанти обстріляли об’єкти критичної інфраструктури Харківщині, загинули дві людини. На ранок 12 вересня вдалося відновити 80% електро- та водопостачання. 12 вересня військові РФ знову обстріляли Харків, тоді також не працювало метро та електротранспорт через відсутність енергопостачання. 13 вересня регіон знову залишився без електропостачання внаслідок російських обстрілів.


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