Домедична допомога, мінна безпека, керування дронами: МОН оновить шкільну дисципліну “Захист України”

Шкільну дисципліну “Захист України” планують оновити та актуалізувати. Предмет має бути корисним і цікавим.

Про це повідомляє міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

“Більше практики, актуальних знань та життєво необхідних умінь. І діти, і вчителі дають відгуки, що програма має бути актуалізована, а предмет – корисним та цікавим”, – йдеться у заяві.

Лісовий пояснив, що якісна домедична допомога, мінна безпека, керування дронами і орієнтування на місцевості – те, на що сьогодні є запит.

“Тож з вересня плануємо запустити пілот проєкту оновленої дисципліни – реалізовуватимемо у школах з різних областей”, – сказав міністр.

За його словами, на основі відгуків учителів і учнів, що братимуть участь у пілоті, програма дисципліни буде фіналізована.

Також він додав, аби пілот відбувся успішно, будуть проводитись навчання для вчителів. Для цього планується залучити до співпраці міжнародні та громадські організації, які мають досвід у навчанні дорослих.

“Зокрема тих спеціалістів, які готові навчати вчителів роботи із симуляторами FPV дронів, мають спеціалізацію в топографії, домедичній допомозі та запобіганні травматизму”, – пояснив Лісовий.