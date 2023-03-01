До штурму Бахмута залучили найбільш підготовлені загони «вагнерівців» — Череватий

До штурму Бахмута на Донеччині російські окупанти залучили найбільш підготовлені підрозділи ПВК «Вагнер». Ці підрозділи очолюють військові, які мали досвід бойових дій у Сирії, Лівії та інших гарячих точках.

Про це розповів речник Східного угруповання військ Сергій Череватий у коментарі CNN.

Він повідомив, що бої тривають на Бахмутському напрямку тривають. Війська рф здійснили 209 обстрілів із застосуванням артилерії, РСЗВ. Тільки в районі населеного пункту Бахмут було 85 обстрілів з усіх видів артилерії та 25 вогневих боїв безпосередньо біля міста.

За даними Генштабу, упродовж 28 лютого Сили оборони відбили атаки в районах Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Богданівки, Бахмута, Часового Яру та Білої Гори на Бахмутському напрямку.

За словами Череватого, російські війська зазнають величезних втрат, що ставить під загрозу їхню здатність вести бойові дії за межами Бахмута.

Череватий запевнив, що українські захисники не дають окупантам систематично проривати оборону та швидко вийти в тил та не дають оточити українські війська.

Він додав, що рішення про вихід українських військових з Бахмута не було.

«Якщо ми бачимо, що загроза нашому особовому складу і нашій оперативній ситуації є більшою, ніж необхідність утримувати територію, ми це робимо, але робимо це організовано, без паніки […] Тільки командування бачить, наскільки така необхідність є в цій ситуації. А потім на засіданні штабу ухвалюється відповідне рішення. Можу сказати, що зараз такого рішення немає», — сказав Череватий.