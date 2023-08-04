До Ради внесли законопроєкт про покарання “нічних гонщиків”

До Верховної Ради внесено законопроєкт, який передбачає адміністративне покарання для власників спортивних автомобілів та мотоциклів за надто гучний звук форсованого двигуна.

Про це повідомив депутат фракції Голос Ярослав Железняк.

Законопроєкт 9564 зареєстрований 4 серпня. Його автори пропонують доповнити Кодекс про адміністративні правопорушення статтею, яка запроваджує відповідальність за керування транспортними засобами з перевищенням допустимого рівня шуму.

Перше таке порушення пропонується карати штрафом до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, повторне – штрафом у 2000 мінімальних доходів та позбавленням прав водія на строк до шести місяців.