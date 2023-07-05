Частина російських військ покинула ЗАЕС, – Sky news

Протягом останніх днів частина російських військ покинула Запорізьку АЕС. Місцеві мешканці також намагаються залишити потенційно небезпечну зону.

Про це повідомляє Sky News.

“Посиленню тривоги сприяли російські заяви в блогах про те, що українці планують атакувати станцію. Коли росіяни звинувачують українців у підготовці до чогось, це часто є ознакою того, що вони самі збираються це зробити, як ми бачили у випадку з Каховською дамбою”, – додає видання.

Тим часом джерела видання відзначають, що частина російських військ була виведена з території станції в останні дні.