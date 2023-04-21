Суспільство

Буданов про свій заочний арешт: “Мені приємно”

21 Квітня 2023 16:51
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Глава ГУР України Кирило Буданов відреагував на заочний арешт у Росії.

“Ви знаєте, скільки часу вже працюю і якось незручно було, що по мені ніяких рішень там не було. Мені приємно. Це хороший показник нашої роботи, зобов’язуюся працювати ще краще”, – заявив начальник Головного управління української розвідки.

Сьогодні стало відомо, що Лефортівський суд Москви заочно заарештував його та оголосив у міжнародний розшук. Буданова звинувачують у тероризмі, організації терористичної спільноти та незаконному обігу зброї та вибухових речовин.

Російське держагентство ТАСС із посиланням на суд повідомляло, що звинувачення висунуто у справі про теракт “на Керченському мосту”.


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