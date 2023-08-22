Суспільство

Британська розвідка сумнівається, що росія здатна захистити свої авіабази від дронів

22 Серпня 2023 10:33
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війна, росія

Розвідка Великої Британії сумнівається у здатності російської федерації захистити стратегічні об’єкти у глибині країни від нападів безпілотних літальних апаратів.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані власної розвідки.

Там нагадали, що 19 серпня бомбардувальник Ту-22М3 російської дальньої авіації з високою імовірністю був знищений на авіабазі в Новгородській області, що за 650 кілометрів від кордону з Україною. Міністерство оборони рф заявило, що атаку здійснили з безпілотника типу коптер.

Британське оборонне відомство вказує, що якщо це правда, то це «додає ваги оцінці», що деякі дронові атаки на російські військові об’єкти здійснюють із території росії. Мовляв, малоймовірно, що коптери мають достатню дальність польоту, щоб досягти ураженого об’єкта з-за меж росії.

За даними розвідки, рф часто використовувала бомбардувальники Ту-22М3 для запуску неточних важких протикорабельних ракет Х-22 по Україні. На початку війни вони також провели інтенсивні бомбардування Маріуполя некерованими бомбами.

«Це щонайменше третя успішна атака на аеродроми дальньої авіації, що знову ставить під сумнів здатність росії захищати свої стратегічні об’єкти у глибині країни», — резюмували у відомстві.


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