Близько 200 іранських дронів з останньої партії ще залишилося в росіян, – Гуменюк

В окупантів залишилося близько 200 дронів-камікадзе з останньої партії, яку Іран передав Росії.
Про це заявила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телеканалу Freedom.
За її словами, в рамках останньої партії Іран передав окупантам близько 250 дронів і росіяни не дуже їх економлять.
“Наразі ми підрахували, що залишилося їх близько 200 одиниць”, – заявила речниця об’єднаного пресцентру.
Гуменюк також додала, що росіяни розуміють, що ЗСУ вже успішно збивають іранські дрони. Тому окупанти намагаються знаходити місця запуску безпілотників подалі від зон вогневого контролю ЗСУ.