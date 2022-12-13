Суспільство

Більше половини словаків відчувають неприязнь до українських біженців

13 Грудня 2022 17:30
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біженці

У той час як значна більшість чехів (72%) та поляків (84%) впевнені, що у розв’язанні війни в Україні винна Росія, у Словаччині та Угорщині такої точки зору дотримується менше половини мешканців – 43%. При цьому 39% мешканців Словаччини звинувачують у війні в Україні США та НАТО, передає Радіо Прага.

Це засвідчило дослідження, яке інформаційному агентству ČTK передала неурядова організація Globsec.

Серед країн блоку Вишеградської четвірки, куди входять Чехія, Словаччина, Угорщина та Польща, найнеприязніше ставляться до біженців з України відносяться словаки.

Словаччина є єдиною країною Вишеградської четвірки, більша частина населення якої (52%) відчуває неприязнь до українських біженців. Найкраще до українців відносяться поляки (неприязнь відчувають 11%) та угорці (15%). У Чехії показник ворожості становить 25%.

З позитивом до українських біженців ставляться 85% поляків. На другому місці – угорці (82%), чехи (73%). На останньому місці опинилися словаки (42%).

За даними Globsec, наприкінці листопада у Польщі було зареєстровано 1,5 млн українських біженців, у Чехії – близько півмільйона, у Словаччині – 100 тис., в Угорщині – 31 тис.


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