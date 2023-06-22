Суспільство

Бійці 128-ої ОГШБр знайшли та знищили російську машину дистанційного мінування “Земледелие”

22 Червня 2023 16:06
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війна

Бійці 128-ої ОГШБр знищили російську бойову машину дистанційного мінування “Земледелие”.

Відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований на сторінці фонду “Повернись живим” у соцмережах.

“Унікальне відео. Бійці 128-ої ОГШБр, якій регулярно допомагає Фонд, знайшли та знищили бойову машину російської інженерної системи дистанційного мінування “Земледелие”. Вогонь артилерії коригувала “Лелека-100”, – йдеться у коментарі до відео.


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