Безпілотник знову атакував “Москву-Сіті”

Вночі 23 серпня безпілотники знову атакували столицю Росії, один із них влучив у московський бізнес-центр “Москва-Сіті”.

“Цієї ночі ППО збила безпілотник у Можайському районі Московської області.

Другий БпЛА потрапив у будівлю, що будується в “Сіті”, – повідомив мер Москви Сергій Собянін.

Повідомляється, що атаковану будівлю пошкоджено на рівні 10-15 поверхів.

У Міноборони РФ розповіли про “припинення спроби” атаки дронів на Москву, у якій звинувачують, як зазвичай, Україну.

У відомстві заявили про збиття 3 безпілотників літакового типу.