Суспільство

“Бавовни” у Криму буде більше, – експерт

22 Березня 2023 21:00
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крим, вибухи

Атаки по військових об’єктах РФ у Криму ставатимуть дедалі частішими, адже, щоб знищити ворога, потрібно максимально послабити його військовий потенціал.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив ексначальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селезньов.

“Ми маємо з вами розуміти – Крим давно перетворився на прифронтовий регіон. А це значить, що українські Сили оборони з метою скорочення військового потенціалу окупантів, які нині дислокуються в Криму, будуть застосовувати усі наявні сили та засоби – артилерію, ракети та дрони-камікадзе”, – зазначив Селезньов.

Тому, за його словами, такі випадки з “бавовною” на різних військових об’єктах ставатимуть дедалі частішими, адже ворог має бути знищений. А для того, щоб це сталося скоріше, ми маємо максимально послабити його військовий потенціал.

“Чим слабший ворог, тим більш вдалим та потужним буде наш контрнаступ, тим більше ми території за один раз зможемо звільнити”, – додав експерт.


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