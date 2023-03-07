Суспільство

Patriot ще не в Україні, виникли “труднощі перекладу”

7 Березня 2023 14:07
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зброя

Збройні сили України поки не отримали американські системи протиповітряної оборони Patriot.

“Безумовно, Patriot буде в Україні, рішення прийнято, люди навчаються. Очікуємо найближчим часом. Дійсно, воно буде, відбудеться”, – сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Ігнат зазначив, що українці дізнаються про отримання Patriot, коли командувач Повітряних сил Микола Олещук протестує систему за кермом, як це було із ЗРК IRIS-T, або ж коли Повітряні сили сповістять про перший російський літак, який збила ППО.

“Patriot здатен збивати цілі на відстані до 150 км, аеродинамічні цілі. Балістика менше – 40 км. Тому наберемося терпіння і будемо очікувати, коли ця новина буде дійсно вже в Україні”, – додав він.

Нагадаємо, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак в інтерв’ю іспанському виданню повідомив, що Україна вже отримала ППО Patriot.

При цьому Міноборони Польщі в інформаційному запиті журналістів спростувало цю інформацію. Там повідомили, що Блащак вказав, що завдяки зусиллям Польщі було прийнято рішення про передачу Patriot Україні, а твердження про отримання ППО може бути пов’язано з помилкою під час перекладу.


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