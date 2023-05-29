Атака на Київ: уламки ракет упали в декількох районах, є поранений

Російські окупанти здійснили чергову атаку на Київ 29 травня. Через ворожий обстріл постраждала людина.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

“Медики госпіталізували одного пораненого в Подільському районі столиці”, – написав він.

Внаслідок роботи ППО по збиттю ворожих цілей сталося падіння уламків в Подільському районі. Уламки ракети впали на проїжджу частину дороги. В цьому ж районі через падіння уламків сталося загоряння на даху двохповерхової будівлі.

В Оболонському районі також уламки ракети впали на проїжджу частину.

Про вибухи повідомляли і в Деснянському районі столиці.