“Армія дронів” знищила за тиждень 75 одиниць російської техніки, – Федоров

Ударні підрозділи, які забезпечує Армія дронів, знищили з 26 червня по 3 липня 75 одиниць російської техніки.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі.

“Війна дронів: мінус 75 одиниць російської техніки за тиждень.

Ударні підрозділи, які забезпечує Армія дронів, продовжують демонструвати топові результати. Серед знищеного — танки, вантажівки, опорні пункти та багато іншого”, – написав він.