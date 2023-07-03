Суспільство

“Армія дронів” знищила за тиждень 75 одиниць російської техніки, – Федоров

3 Липня 2023 21:47
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війна, Армія дронів

Ударні підрозділи, які забезпечує Армія дронів, знищили з 26 червня по 3 липня 75 одиниць російської техніки.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі.

“Війна дронів: мінус 75 одиниць російської техніки за тиждень.

Ударні підрозділи, які забезпечує Армія дронів, продовжують демонструвати топові результати. Серед знищеного — танки, вантажівки, опорні пункти та багато іншого”, – написав він.


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