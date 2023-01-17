Суспільство

Американці зобов’язалися підготувати кадри для Patriot за 10 тижнів – Резніков

17 Січня 2023 20:46
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війна, зброя

Американські партнери зобов’язалися підготувати українських офіцерів для використання зенітного ракетного комплексу Patriot.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков.

Під час спілкування із представниками критичної інфраструктури Резніков наголосив на тому, що сьогоднішні успіхи на полі бою були би не можливими без суттєвої допомоги іноземних партнерів.

“Сьогоднішня війна, яка є війною в русі, забезпечується ресурсами наших партнерів, але саме головне духом і волею України. І я вважаю, що треба завжди вміти казати: “дякую”.

Раніше ми навіть мріяти не могли про те, що нам дадуть, наприклад Patriot, вартість якого мільярд доларів, а підготовка, яка складає 10 місяців, — мінімальна. Сьогодні ж є рішення, що наших офіцерів підготують за 10 тижнів. Такі зобов’язання взяли на себе американські партнери”, – сказав міністр.

Резніков наголосив, що партнери вірять у перемогу української армії. “Вони хочуть вже сьогодні бути партнерами цієї перемоги, їм подобається ця ідея, вони смакують це слово”, – сказав він.


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