Акула в Єгипті з’їла росіянина

У єгипетському місті Хургада акула вбила росіянина, повідомило генеральне консульство Росії в Хургаді.
Інцидент стався 8 червня на пляжі біля готелю Dream Beach.
«Просимо російських громадян при перебуванні у воді зберігати пильність, суворо керуватися встановленими єгипетською владою заборонами на купання і дайвінг, неухильно дотримуватися сигналів, що надходять від співробітників готелів і берегової охорони до виходу на сушу», – закликали в консульстві.
У Єгипті акула зʼїла туриста.— hochu dodomu v UA (@hochu_dodomu) June 8, 2023
Вгадайте з першої спроби – з якої він країни? pic.twitter.com/8ebnKDVlcL