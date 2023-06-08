Акула в Єгипті з’їла росіянина

У єгипетському місті Хургада акула вбила росіянина, повідомило генеральне консульство Росії в Хургаді.

Інцидент стався 8 червня на пляжі біля готелю Dream Beach.

«Просимо російських громадян при перебуванні у воді зберігати пильність, суворо керуватися встановленими єгипетською владою заборонами на купання і дайвінг, неухильно дотримуватися сигналів, що надходять від співробітників готелів і берегової охорони до виходу на сушу», – закликали в консульстві.