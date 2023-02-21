87% українців підтримують вступ України в Європейський союз, 86% – в НАТО (опитування)

Внаслідок повномасштабного російського вторгнення спостерігається рекордне зростання євроатлантичних настроїв українців, де фіксуються рекордні показники за всю історію країни.

Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи “Рейтинг”.

Як зазначають соціологи, українці бачать перемогу не тільки у звільненні територій і знищенні ворога на полі бою, а і в тому, що з реальною євроатлантичною інтеграцією країна отримає реальні гарантії безпеки.

Історія з підтримкою вступу до НАТО цікава в динаміці війни. Так, після рекордного росту показника на початку березня (до 76%), відбувається падіння наприкінці березня (до 68%), яке було пов’язано з затримками постачання зброї, а більшість (89%) опитаних вважали, що з міжнародної допомоги Україні найбільше потрібно закриття неба.

З літа, на тлі активної міжнародної військової підтримки, українці демонструють рекордні показники підтримки вступу України до НАТО, які впритул наблизилися до підтримки вступу України до ЄС.

“Сьогодні, НАТО для українців – це гарантії військової безпеки. Європейський союз – це цінності і економічна безпека”,- зазначають автори дослідження.

Опитування було проведене 6-7 лютого 2023 року серед 1000 респондентів в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв’язок. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.