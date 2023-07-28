35 ОБрМП показала, як звільняли Старомайорське

35 окрема бригада морської піхоти ім.контр-адмірала Михайла Остроградського показала, як звільняла населений пункт Старомайорське на Донеччині.

“Старомайорське звільнили! 27 липня 2023 року особовий склад 35-ої окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського разом із побратимами з 7-го окремого батальйону АРЕЙ УДА звільнили населений пункт Старомайорське що на Донеччині. Після того, як останній окупант залишив село, українські захисники офіційно розгорнули український прапор на деокупованій території”, – пояснили у бригаді.