2,4 мільйона українців, які покинули державу, не повернулись — “Опендатабот”

Кількість людей, які виїхали з території України через повномасштабне вторгнення й не повернулися, зараз становить 2,4 мільйона.

Про це пише «Опендатабот» із посиланням на дані Держприкордонслужби.

За шість місяців 2023 року з України виїхали 8,2 мільйона громадян, а в’їхали — 7,97 млн. Різниця становить 230 тисяч людей. Це майже в 11 разів менше за показники першого півріччя 2022 року. Тоді з України виїхали на понад 2,6 мільйона людей більше, аніж заїхали.

Водночас в «Опендатабот» зауважують, що у другому півріччі 2022 року люди активніше поверталися. Тоді до України в’їхало на 149 тисяч громадян більше, ніж виїхало.

Загалом від початку повномасштабної війни різниця між тими, хто виїхав та в’їхав до України, становить 2,7 мільйона людей. З них — 2,4 млн громадян України, решта — іноземці.

Водночас за останні шість місяців іноземці частіше в’їжджали до України, аніж залишали її.

У березні та квітні 2023 року кількість українців, які повернулися, перевищувала кількість тих, хто виїжджав. Проте з травня — у період початку літніх відпусток — ситуація змінилася у протилежний бік. Зокрема частка громадян, які покинули Україну та не повернулися, зменшилась із 27,5% до 3%.

«Загалом від січня 2022-го по червень 2023 року державні кордони України перетнули 50 млн разів. З них залишили Україну 26,36 млн людей, а в’їхали — 23,66 млн», — йдеться в повідомленні.

Зазначимо, за даними Організації Об’єднаних Націй, за кодоном на сьогодні перебувають 6,24 млн українських біженців. Але в «Опендатабот» зазначили, що отримані дані від Держприкордонслужби «значно різняться від показників ООН».