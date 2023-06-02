Суспільство

15 крилатих ракет та 21 БПЛА: Повітряні сили повідомили деталі нічної атаки на Київ

2 Червня 2023 09:24
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ракетний удар, ппо

Окупанти не полишають спроб тероризувати столицю України ударними дронами та ракетами. Чергова нічна атака завершилась невдачею для ворога і черговим успіхом української ППО.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

“Спершу російські окупанти атакували дронами-камікадзе «Shahed-136/131» – близько 23.00 у ніч на 2 червня. Заходили з південного напрямку, використовуючи рельєф місцевості та русло Дніпра.

Близько 3.00 години крилаті ракети Х-101/Х-555, випущені стратегічними бомбардувальниками Ту-95мс з Каспію, уже були в повітряному просторі України. Заходили з північного напрямку, атакуючи Київ, маневрували, намагаючись ввести в оману нашу протиповітряну  оборону.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил, у взаємодії з ППО складових Сил оборони України, усі 15 крилатих ракет та 21 ударний дрон знищено”, – йдеться у повідомлені.


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