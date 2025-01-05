Суспільство

Сніговий колапс у Британії: перекрито дороги, закрито аеропорти
5 Січня 2025 14:45
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британія
Матч Прем'єр-ліги між «Ліверпулем» і «Манчестер Юнайтед» раніше скасований через снігопад все ж таки відбудеться / Фото PA

Сильний нічний снігопад призвів до значних перебоїв у транспортному сполученні по всій Великій Британії, передає Bloomberg.

Через застряглі транспортні засоби та зіткнення були закриті ключові дороги на півночі Англії, а залізничне сполучення також було скасовано, причому два «жовтих» погодних попередження все ще залишаються в силі.

Кілька великих аеропортів були закриті, деякі з них вже відкрилися, але пасажирів попередили, що через погодні умови можуть бути затримки.

У неділю також було оголошено нове “жовте” попередження про дощі на півдні Англії, де більш помірні температури спричиняють ризик повеней.

Метеорологічна служба повідомила, що деякі сільські громади можуть бути відрізані, оскільки на висоті понад 300 м випаде до 40 см снігу, перш ніж умови полегшаться пізніше в неділю.

Національна служба автомобільних доріг попередила, що на дорогах на півночі Англії може випасти до 25 см снігу.


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